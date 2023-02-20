السجن 5 سنوات لمسجل خطر تعدى على محاسب بسلاح أبيض فى مصر القديمة

كتب سليم على

عاقبت الدائرة 18 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، اليوم، مسجل خطر ، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتمزيق جسد محاسب بسلاح أبيض وأحدث به إصابات وجروح استدعت أكثر من 100 غرزة لعلاجها.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من "م.أ" 26 عاما، محاسبً، حمل رقم 4960 جنح قسم شرطة مصر القديمة يتهم أحد الأشخاص يدعى "أحمد.م" مسجل خطر، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وإحداث به إصابات بالغة بالجسد وتسببه في 100 غرزة بالوجه والجسد.

وكشف التقرير الطبي للمجنى عليه، أن هناك قطعًا بالوجه تسبب في قطع بالعصب السابع وعوجة بالوجه وقطع في الغدة اللعابية، وقطع في اليد اليسري، ما تسبب في قطع 3 أوتار وقطع بالعصب.

كما ذكر التقرير المفصل لحالته، أنه بالكشف الظاهري على المريض المذكور تبين أنه يعاني من جروح سطحية متعددة تم خياطتها، وجرح طوله 15 سم بالجبهة اليسرى من الوجه، وجرح بالوجه من الجهة اليمنى بإجمالي 100 غرزة في الجسد.