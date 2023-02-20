السجن 5 سنوات لعامل وشقيقته بتهمة سرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ا" عامل وشقيقته "ش.ا" ربة منزل بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه ويدعى "ج.ث" وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره فى الطريق العام والاستيلاء على متعلقاته ونقوده وفرا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ و تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج،قد قضت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ح" عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا عندما وردت المعلومات لضباط المباحث، مفادها أن المتهم يتاجر فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين ويروج المخدرات على عملائه والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.