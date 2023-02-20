السجن 15 سنة للمتهم بالاشتراك مع آخرين فى قتل شقيقه بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي ومحمد عبد الستار، اليوم الاثنين، شابًا بالسجن لمدة 15 سنة؛ لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم في قتل شقيقه بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

تعود أحداث القضية ليوم 17 أبريل عام 2016، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم علي س ف م، مقيم في قرية عمريط التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، تهم الاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم في قتل شقيقه محمود بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد اشترك مع آخرين، سبق محاكمتهم، في قتل المجني عليه شقيقه محمود سليم فتحي مرسي، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وتوجهوا إليه حيث أيقنوا تواجده حائزين ومحرزين أسلحة نارية (بنادق آلية - بنادق خرطوش - فرد خرطوش) وأطلق عدد من المتهمين الذين سبق محاكمتهم وابلًا من الأعيرة النارية صوب المجني عليه فقتلوه على النحو المبين في التحقيقات.

وقد اتقدمتت تلك الجناية أخرى، وهي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان قد سرقوا الدواب المملوكة لشقيق المجني عليه محمد، وذلك ليلًا حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وسنج وعصي خشبية على النحو المبين في التحقيقات، فيما سبق وأصدرت المحكمة على المتهمين في القضية أحاكم في جلسة سابقة، قبل أن يتقدم المتهم بطلب لإعادة الإجراءات وتصدر المحكمة حكمها المتقدم.