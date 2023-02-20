اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 10:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الدفاع المدنى بشمال سوريا يفيد بانهيار مبنيين فى جنديرس

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:33 م
الدفاع المدنى بشمال سوريا يفيد بانهيار مبنيين فى جنديرس زلزال
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت قناة القاهرة الإخبارية ، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الدفاع المدني بشمال سوريا يفيد بانهيار مبنيين متصدعين في جنديرس.

تداعيات لم يستطع أحد حصرها حتى الآن، تلك التى نتجت أو بالأحرى ستنتج مستقبلا عن زلزال تركيا وسوريا الذى ضرب البلدين فى السادس من فبراير الجاري، ورغم مرور 15 يوما ، إلا أن التداعيات مستمرة، حيث بلغ عدد الضحايا وفق آخر إحصائية 44 ألفا، والوضع الإنسانى يزداد تأزما فى سوريا مع صعوبة وصول المساعدات للمناطق المنكوبة، فيما أكدت السلطات التركية أن الإصلاح سوف يستغرق سنوات.

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة

ارقد فى سلام يا أتسو.. "قدوس" يودع صديقه الراحل فى زلزال تركيا (فيديو)

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:26 م

زلزالان جديدان يضربان تركيا وسوريا.. وسكان الشرق الأوسط يشعرون بهما.. إدارة الكوارث التركية: الهزة الأرضية بقوة 6.4 درجة.. وتبدأ عمليات البحث عن ضحايا.. ودمشق تعلن وقوع إصابات في مناطق متفرقة من البلاد.. صور

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:17 م

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.4 ريختر يشعر به بعض سكان القاهرة.. فيديو

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:11 م

بلدية هطاى التركية: بدء عمليات الإنقاذ عن عالقين تحت الأنقاض بعد الزلزال

الإثنين، 20 فبراير 2023 08:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة