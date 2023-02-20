الدفاع المدنى بشمال سوريا يفيد بانهيار مبنيين فى جنديرس

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية ، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الدفاع المدني بشمال سوريا يفيد بانهيار مبنيين متصدعين في جنديرس.

تداعيات لم يستطع أحد حصرها حتى الآن، تلك التى نتجت أو بالأحرى ستنتج مستقبلا عن زلزال تركيا وسوريا الذى ضرب البلدين فى السادس من فبراير الجاري، ورغم مرور 15 يوما ، إلا أن التداعيات مستمرة، حيث بلغ عدد الضحايا وفق آخر إحصائية 44 ألفا، والوضع الإنسانى يزداد تأزما فى سوريا مع صعوبة وصول المساعدات للمناطق المنكوبة، فيما أكدت السلطات التركية أن الإصلاح سوف يستغرق سنوات.