الداخلية تضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية)، حال تنقيبهم عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخلها على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 5 أمتـار - أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهـم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.