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الداخلية التركية: وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين فى زلزال هطاى

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:14 م
الداخلية التركية: وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين فى زلزال هطاى زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن زير الداخلية التركي، وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 من جراء الزلزال الأخير الذي ضرب هطاي، اليوم الإثنين، وبلغ شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وقال سليمان صويلو، في بيان، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن عالقين في ثلاث مناطق في ولاية هطاي، موضحا أن 26 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزالين الجديدين في الولاية اللذين شعرت بهما 10 دول.

وضرب زلزالان جديدان الاثنين، بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا، وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ومركزه قضاء دفنه في ولاية هطاي، كما أعلنت سوريا تأثر عددا من المحافظات بالهزة الأرضية، كذلك شعر بها كل من سكان الأردن وفلسطين ولبنان ومصر.

 

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