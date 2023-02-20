الحماية المدنية تخمد حريقا داخل مخزن بمستشفى المحلة العام.. صور

اندلع حريق داخل مخزن بمستشفى المحلة العام، وأتت النيران على محتوياته، انتقلت الحماية المدنية وتم إخماد الحريق قبل أن يمتدد داخل المستشفي، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بنشوب حريق داخل مستشفى المحلة العام.
انتقلت الحماية المدنية للمستشفي وتبين نشوب حريق داخل مخزن جراكن مياه الغسيل الكلوى الخاص بالمستشفي، وتم إخماد النيران بعد النيران والسيطرة عليها وتسببت في اتلاف الجراكن الموجودة بداخله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وكان لقى موظف مقيم قرية ميت الليت هاشم مركز المحلة مصرعه في حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام منطقة سكة طنطا ثان المحلة وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا بمنطقة سكة طنطا ثان المحلة. انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع "م.ا.ر" 53 موظف مقيم قرية ميت الليت هاشم مركز المحلة ، تم نقله للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
حريق هائل يلتهم مخزن جراكن مياه الغسيل الكلوى (1)
حريق هائل يلتهم مخزن جراكن مياه الغسيل الكلوى (2)
حريق هائل يلتهم مخزن جراكن مياه الغسيل الكلوى (3)
حريق هائل يلتهم مخزن جراكن مياه الغسيل الكلوى (4)
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