الحماية المدنية تخمد حريقا داخل مخزن بمستشفى المحلة العام.. صور

الغربية مصطفى عادل

اندلع حريق داخل مخزن بمستشفى المحلة العام، وأتت النيران على محتوياته، انتقلت الحماية المدنية وتم إخماد الحريق قبل أن يمتدد داخل المستشفي، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بنشوب حريق داخل مستشفى المحلة العام.

انتقلت الحماية المدنية للمستشفي وتبين نشوب حريق داخل مخزن جراكن مياه الغسيل الكلوى الخاص بالمستشفي، وتم إخماد النيران بعد النيران والسيطرة عليها وتسببت في اتلاف الجراكن الموجودة بداخله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.