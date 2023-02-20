الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بتعاطى الهيروين بمدينة نصر

كتب أحمد حسني - كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتعاطي المخدرات في مدينة نصر، بالحبس مع الشغل سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدرا الهيروين.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه حال تواجد المتهم داخل إحدى محطات الوقود بدائرة قسم أول مدينة نصر، دلف المرحاض وتغيب بداخله لمدة زمنية تقترب من الساعة وبالطرق عليه لم يستجب، فتم إبلاغ الشرطة وانتقل على إثر ذلك معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر لمسرح الواقعة، وبالدلوف للمرحاض رأي المتهم محرزاً محقن طلبي يحوى جوهر الهيروين المخدر، أحرزه بقصد التعاطى.