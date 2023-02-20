التعليم العالى: معهد بحوث الإلكترونيات ينظم احتفالية ختام مشروع "الطفل توت"

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن الوزارة استثمرت بقوة في مجال دعم التكنولوجيا والابتكار على مدى السنوات القليلة الماضية، لإرساء أساس متين للتعزيز المستمر للعلم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أهمية نشر الاختراعات العلمية والابتكارات والحلول التكنولوجية على نطاق يصل إلى الجمهور المُستهدف، وإقامة شراكات مع صُناع السياسات ورجال الأعمال والممولين والدبلوماسيين والمجتمع المدني؛ لتحقيق أقصى استفادة مُمكنة، فضلًا عن تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الحكومة والأوساط الأكاديمية والقطاعات البحثية المُختلفة ورجال الأعمال والمُستثمرين؛ لتعزيز التنسيق والتكامل بينهم.

وفي هذا الإطار، نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، احتفالية ختام مشروع "الطفل توت"، والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، خلال الفترة من 13_ 14 فبراير الجاري.

وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر إلى أن مشروع "الطفل توت" هو أحد المشروعات التي نفذها معهد بحوث الإلكترونيات والممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لافتة إلى أن المشروع جاء مواكبًا لاحتفالية مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك الفرعوني الشهير - توت عنخ آمون - ويرجع ذلك إلى اكتشافها مكتملة، فضلًا عن ما قدمته مقتنيات المقبرة من معرفة وعلم حول تطور الحضارة الفرعونية في مجالات العلوم والفنون.

وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن المشروع يعد مثالًا حيًا يعكس استراتيجية المعهد في التعاون مع الجهات المانحة؛ للاستفادة من الابتكارات والخبرات التي يمتلكها المعهد والمتحالفين معه من الجامعات والمعاهد البحثية والمؤسسات المختلفة، من حيث الكفاءات البشرية والأجهزة العلمية والتطبيقية والتي تمثل أحدث التكنولوجيات العالمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام فاروق، رئيس فريق عمل مشروع "الطفل توت" أن المشروع تضمن إنتاج مجموعة أدوات تفاعلية دمجت بين النماذج التعليمية والتكنولوجيا والألعاب الترفيهية؛ لتطبيق التعلم عن طريق الفعل، كما تضمن المشروع إنتاج مجموعة من الأبحاث الأكاديمية في مجال تعلم التراث وتطبيق التكنولوجيا في مجال التراث، مشيرًا إلى مشاركة مشروع "الطفل توت" في عدد من المؤتمرات الدولية.

ولفت الدكتور هشام فاروق إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشارك بها معهد بحوث الإلكترونيات بمخرجات في مجال السياحة والتراث، حيث شارك بمشروع السياحة الافتراضية "فيرتور"، وفاز بالميدالية الذهبية وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار في دورته الخامسة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "الطفل توت" نتاج عمل فريق متميز برئاسة الدكتور هشام فاروق، وعضوية كل من الدكتور أحمد نجيب، والمهندسة وداد سلام من معهد بحوث الإلكترونيات، الدكتور كمال الدهشان، والمهندس إسلام مفرح من جامعة الأزهر، الدكتور أسامة عبد المجيد، الدكتور فاطمة مصطفى من مركز الطفل للحضارة والإبداع، د. محمد صالح أستاذ علم المصريات والمدير الأسبق للمتحف المصري، الدكتور محمد إسماعيل الأستاذ بكلية الآثار جامعة عين شمس.

جدير بالذكر، أن معهد بحوث الإلكترونيات يمتلك خبرة طويلة في تنفيذ المشروعات البحثية والتطبيقية بتخصص واحترافية، والتي تركز على ربط البحث العلمي مع متطلبات السوق المحلية والعالمية، حيث يشمل المعهد عددًا من الأقسام المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنظمة الطاقة العالية، والنظم المتخصصة في أنظمة الهوائيات وأنظمة الطاقة الشمسية، وغيرها.