التخلص من 5 أطنان مخلفات فى حملة للنظافة بمدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء من رفع 5 طن مخلفات من الشوارع خلال حملات نظافة انطلقت بمختلف انحاء الشوارع والاحياء.

اعلن مجلس ومدينة الحسنة تواصل أعمال التجميل ونظافة المدينة، والتعامل الفوري مع كافة بؤر تجمعات القمامة من شوارع وأحياء المدينة بمعدات المجلس.

وتم رفع وإزالة جميع التراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بحي الشهيد معوض والشارع الرئيسي وأمام مبنى الشؤون الاجتماعية .

ووصل وزن ماتم رفعه وإزالته 5طن من المخلفات، لتوفير بيئة صحية خالية من مسببات الأمراض والأوبئة، وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود رئاسة مجلس ومدينة الحسنة حفاظا علي صحة وسلامة جميع المواطنين بالمركز والمدينة.

كما واصل مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء حملة متابعة المدارس، ومراقبة العملية التعليمية وتقديم الخدمات المنقوصة لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وهيئة التدريس ورفع جميع المشكلات المستعصية أمامهم للنهوض بمستوى التعليم علي مستوى المركز والمدينة.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء قيام محمد أحمد المغربى سكرتير عام المركز والمدينة، ومحمد السيد مدير إدارة الشؤون القانونية، و ناجي أبوطالب

مدير إدارة الشؤون المالية، بجولة ميدانية مفاجئة بقرية بغداد تفقد من خلالها مدرسة بغداد الابتدائية المشتركة واطلع على سير العمل بالمدرسة، وتفقد الفصول الدراسية، كما تابع شرح المعلمين وتجاوب الطلاب معهم للوقوف على مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية، ومراجعة مرافق المدرسة ونظافتها، وتحقيق الانضباط الإدارى، و الإطلاع علي دفتر الحضور والانصراف للعاملين.

بالمدارس.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة، تنفيذ حملات مكبرة على المحلات التجارية وأماكن بيع السلع الغذائية والمخابز ومنافذ بيع المواد البترولية بمركز ومدينة الحسنة

لضبط الأسواق وزيادة الرقابة على السلع الغذائية ومحاربة جشع التجار واستغلال المواطن.

واوضح البيان، انه نفذت إدارة تموين الحسنة حملة تموينية على جميع المجالات التجارية، وتم التفتيش على جميع السلع الغذائية المعروضة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً على صحة وسلامة جميع المواطنين بالمركز والمدينة والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية وضمان صلاحيتها للاستعمال خاصا اللحوم المجمدة والأطعمة.

ضمت لجنة المتابعة كل من عبد الفتاح درويش، مدير إدارة تموين الحسنة، وحمدى أبو عتلة رئيس مكتب تموين الحسنة، وسامى شلبى شراب رئيس مكتب تموين الجفجافة محمود سالم رئيس مكتب تموين المقضبة.

أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر مخالفة ما بين عدم إعلان التسعيرة وبين عدم وجود شهادة صحية لأصحاب المحلات التجارية بعد المرور جميع المحلات التجارية بمدينة الحسنة وبعض القرى التابعة منها بغداد و الجفجافة و المقضبة و المنبطح.

وتم تشكيل لجان متابعة للمرور المفاجئ على جميع المدارس بنطاق مركز ومدينة الحسنة قامت لجنة المتابعة بالمرور على الإدارة التعليمية بالحسنة، مراجعة دفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين للتأكد من مدى الانضباط فى سير العمل بالإدارة، والمرور على جميع المدارس بمدينة الحسنة ( مدرسه الشهيد احمد كمال الابتدائية ومدرسة الحسنة الاعدادية بنات ومدرسة الحسنة الثانوية الصناعية ومدرسة الحسنة للتعليم الثانوي العام.

وتم المرور على الوحدة الصحية بمدينة الحسنة، و مراجعة دفاتر الحضور والانصراف والتأكد من وجود جميع الطاقم الطبي بالوحدة حرصاً على تقديم الخدمة الطبية لجميع الحالات التى ترد إلى الوحدة.

وقام خالد نوح سكرتير قرية وادي العمر، ومحمد بدير سكرتير قرية الريسان ، وأحمد محمد سكرتير قرية القسيمة بمتابعة المدارس فى نطاق إضافة للإدارات الخدمية بكل قرية للتأكد من تأدية الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بالقرى، وترقيم الشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة، و ترقيم المنازل بكل قرية، ومشروعات الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها .