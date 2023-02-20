التجديد للدكتور محمد يوسف وكيلا لوزارة الصحة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، قرارا بتجديد الثقة للدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة بنى سويف.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بيان جاء فيه "يتقدم مديرى الإدارات الفنية والإدارية والصحية بمديرية الصحة وجميع العاملين بالقطاع الصحي بخالص التهاني القلبيه للدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف على صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتجديد الثقه له مديراً لمديرية الصحة ببني سويف".

يذكر أنه فى ديسمبر 2019، أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في السويس، للعمل وكيلا لوزارة الصحة في بني سويف.

وفى سياق منفصل، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

من جهته، أشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.