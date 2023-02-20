الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال

وكالات

أكد الاتحاد الإفريقي في إعلان القمة الذي صدر في ختام دورته العادية الـ 36، دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري العنصري الإسرائيلي.

وأدان الاتحاد، استمرار التعنت الإسرائيلي والحكومات المتعاقبة برفض المبادرات والدعوات المتكررة من القيادة الفلسطينية ومن المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات سلمية، مشدداً على دعمه لطلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس من الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على وضع خطة دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.

ورحب الاتحاد الأفريقي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين والممارسات غير القانونية, داعيا الدول الأعضاء إلى مساندة دولة فلسطين.

وشدد الاتحاد الأفريقي على دعمه توجه دولة فلسطين إلى تجديد طلبها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة داعيا الدول كافة إلى قبول هذه العضوية ودعم الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية، ورفضه للعدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر على قطاع غزة, معرباً عن قلقه تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع.