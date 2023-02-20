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الإعدام شنقا لشخصين ذبحا ربة منزل وسرقا مشغولاتها الذهبية بأسيوط

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:47 م
الإعدام شنقا لشخصين ذبحا ربة منزل وسرقا مشغولاتها الذهبية بأسيوط محكمة- أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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قضت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع، وحازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال، بالإعدام شنقا لشخصين ذبحا ربة منزل في غرفة نومها لسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية بمركز الغنايم.
 
وتعود وقائع القضية حينما تلقي مأمور مركز شرطة الغنايم بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثة سيدة مقتولة داخل غرفتها بقرية دير الجنادلة وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي .
 
وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين صحة البلاغ وأن السيدة تدعى" ز. ع . ه ـ " وبسؤال أهليتها اتهموا "مجاهد . ع . خ "  و"محمد . ص . ع "، وتوصلت تحريات المباحث صحة أقوال أهليتها ، وبتداول القضية قضت المحكمة بإعدام الشخصين.

أسيوط

اخبار الحوادث

محكمة جنايات أسيوط

مركز الغنايم



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