افتتاح معرض أهلاً رمضان لمحاربة الغلاء بمدينة مطوبس في كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدينة مطوبس، اليوم الاثنين، افتتاح معرض "أهلا رمضان"، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، بحضور عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتورة مها الحوشي، مسؤول الغرفة التجارية، وعبد الفتاح حسام الدين، مدير،إدارة تموين مطوبس ، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش علي اللحوم بالإدارة البيطرية.



افتتح اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، معرض " أهلا رمضان " للسلع الغذائية واللحوم باسعار مخفضة ومناسبة لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع وذلك خلال شهر رمضان ويتضمن السلع الغذائية الأساسية مثل (اللحوم، السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق)، بالإضافة إلي اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من دواجن وأسماك، حيث يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسبة تصل من 25 إلي 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.



جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتبكير إقامة معارض «أهلا رمضان» هذا العام لتبدأ من يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتعمل جنباً إلى جنب المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الإقتصادية المخفضة.



واكد اللواء " الهيدبى " علي متابعة المعرض بصفة مستمرة، والتيسير على المواطنين حصولهم على السلع الغذائية باسعار مناسبة.





المعرض (1)



المعرض (2)



جانب من المعرض (1)



جانب من المعرض (2)



جانب من المعرض (3)



