استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة ل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

-الطماطم بـ 7.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ8 جنيهات.

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 11جنيها.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ11 جنيها.

-البسلة بـ 21 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 12جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12.5 جنيه.

-الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ12 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 15جنيها.

-الموز البلدى بـ15 جنيها.

الفراولة بـ15 جنيها

على جانب آخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان " بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.