ارتفاع عدد وفيات الأمطار الغزيرة فى البرازيل لـ36 شخصا.. وإعلان حالة الطوارئ

كتبت - فاطمة شوقى

أصدرت السلطات البرازيلية الطوارئ، فى ظل ارتفاع عدد وفيات الأمطار الغزيرة إلى 36 شخصا، وأصدر حاكم ساو باولو ، تارسيسيو دي فريتاس ، مرسوماً بإعلان "حالة الكارثة العامة" لمدن ساو سيباستياو ، وأوباتوبا ، وكاراجواتاتوبا ، وإلهبيلها ، وبيرتيوجا.

O diretor da comunicação da Defesa Civil do estado de São Paulo, tenente Farina, alertou que ainda haverá chuvas, o que prejudica o solo, que já está encharcado e pode causar deslizamentos.



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وأشارت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلى إلى أن عاصفة قوية تسببت مع هطول أمطار غزيرة في مقتل 36 شخصًا على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع الكرنفالية على ساحل ولاية ساو باولو بالبرازيل ، حيث يُخشى أن يرتفع عدد الضحايا ، حسبما أفادت السلطات البرازيلية.

وذكرت حكومة الولاية في بيان في نهاية اليوم أنه في بلدية ساو سيباستياو ، الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة ساو باولو ، تم تسجيل 36 حالة وفاة حتى الآن.

وقال رئيس الدفاع المدني بالولاية، هينجيل بيريرا ، في تصريحات نشرتها صحيفة فولها دي ساو باولو: "لسوء الحظ ، سوف يسقط الكثير من القتلى".

وذكرت حكومة ساو باولو على شبكات التواصل الاجتماعي أن "العاصفة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية" و "بعض طرق الوصول" إلى الساحل الشمالي للولاية "مسدودة بسبب الانهيارات الأرضية".

وأشارت الصحيفة إلى ان الشرطة العسكرية الاقليمية نشرت سبع طائرات لإنقاذ الضحايا ونقل قوات الانقاذ من ادارة الاطفاء والدفاع المدنى واعمال المساعدات الانسانية.

ومن جانبه أعلن الرئيس البرازيلي ، لولا دا سيلفا ، أنه سيزور المنطقة المتضررة اليوم الإثنين "لمتابعة جهود مواجهة هذه المأساة" بالتنسيق مع حكومة ساو باولو ، ووزارة التنمية الإقليمي، ومكاتب رؤساء الولايات.

وأشار مكتب عمدة ساو سيباستياو ، المدينة التي شهدت أكبر عدد من الضحايا والتي ألغت احتفالات الكرنفال ، إلى أنه لا يزال هناك أشخاص بين الأنقاض التي سببتها الانهيارات الأرضية.

وروى عمدة ساو سيباستياو ، فيليبي أوجوستو ،على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به بعد زيارة أحد الأحياء التي انهار فيها 50 منزلاً ، "إنه مشهد مخيف".