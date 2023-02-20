ارتفاع أسعار البيض فى أوروبا بنسبة 40% خلال عام بسبب أنفلونزا الطيور

كتبت - فاطمة شوقى

تعانى أوروبا من ارتفاع فى أسعار البيض يصل إلى 40%، وذلك بسبب تفشى أنفلونزا الطيور فى مختلف دول القارة، مما أدى إلى ذبح آلاف الدجاجات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف تربيتها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والعلف، حسبما قالت قناة "انتنا" الإسبانية.

وقال فيكتور زامورا، صاحب شركة إنتاج للبيض، إنه يمتلك مزرعة بها أكثر من 4 آلاف دجاجة، ودفع ورق المقوى للتغليف وبنزين وأعلاف وفاتورة الكهرباء أعلى بثلاث أضعاف عما كان يدفعه منذ وقت قريب، وقال إنه هذه الزيادة في التكاليف أجبرته على رفع سعر دزينة بيضة، من 1.40 إلى 2 يورو.

كما أثر تفشى أنفلونزا الطيور فى أوروبا على ارتفاع أسعار البيض بشكل واضح، وأكد زامورانو أنه تم التخلص من العديد من الطيور، لذلك فهناك طلب كبير على البيض وعندما يكون هناك طلب يكون السعر أكثر تكلفة".

وأشارت القناة الإسبانية إلى أنه فى إسبانيا على سبيل المثال، فإنه تم الكشف عن أكثر من 20 حالة تفشى فى العام الماضى، ويحرص المنتجون على محاولة تجنبها ، فلا يخرج الدجاج من النطاق الحر لأنه مرض ينتشر عن طريق الهواء.

جدير بالذكر أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) حذرت من أن الثدييات يمكن أن تعمل كوسيلة لتطور فيروسات الإنفلونزا المختلفة، ما يحفز ظهور متحور جديد قد يكون أكثر ضررًا على البشر، مشيرة إلى احتمالية أن تفتك سلالة أنفلونزا الطيور H5N1 بنحو 50% من البشر.

وفقًا لخبراء، فإن الطيور البرية مسؤولة بشكل أساسي عن انتشار الفيروس، حيث يمكن للطيور المائية مثل البط أن تحمل المرض دون أن تموت وتدخله إلى الدواجن من خلال البراز الملوث واللعاب والوسائل الأخرى.