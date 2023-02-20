إصابة 5 أشخاص بالاختناق فى حريق بمصنع للمواد الغذائية بالبحيرة.. بالأسماء

وأسفرت الحادث عن إصابة 5 أشخاص بالاختناق وكدمات مختلفة وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحريق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل مصنع للمواد الغذائية بقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وامتد الحريق إلى 3 طوابق بها مواد خام وعبوات غذائية.

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بالاختناق وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حريق هائل داخل مصنع للمواد الغذائية بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

والمصابون هم: شادى.م.ا 23 سنة - حوش عيسى - اختناق- وعاطف ر.ع

35 سنة - حوش عيسى اختناق، وأسامه م.ل 18 سنة - حوش عيسى اختناق، وعمار ك.ا 17 سنة - حوش عيسى -كسر بالقدم اليسرى وجروح بالقدم وكرم.م.س 35 سنة - حوش عيسى" اختناق"

تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحريق.