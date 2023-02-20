إصابة شخص قفز من قطار أثناء سيره بمحطة نجع حمادى فى قنا

قنا ـ صابر سعيد

أصيب شخص، اليوم الإثنين، بعد قفزه من قطار، لم يتوقف في محطة نجع حمادى، في محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

تلقي اللواء مدير أمن قنا ، إخطارا من مرفق الإسعاف بقنا، يفيد إصابة شخص قفز من قطار لم يتوقف في محطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتبين أن الحادثة أسفرت عن إصابة معتز عبدالرحيم، 40 عامًا، مقيم فرشوط، بعد قفزه من قطار بمحطة نجع حمادي، غير مقرر له التوقف في تلك المحطة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.





