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إصابة شخصين فى حادثين متفرقين بالمنيا

الإثنين، 20 فبراير 2023 12:56 ص
إصابة شخصين فى حادثين متفرقين بالمنيا حادث - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط شمال محافظة المنيا، كما أصيب موظف باختناق وضيق بالتنفس، نتيجة استنشاقه غاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من البوتاجاز داخل منزله في قرية المحرص بمركز ملوي.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول إبراهيم محمد 40 عاما، موظف، مقيم بقرية المحرص في مركز ملوي، إلى المستشفى التخصصي مصابا باختناق وضيق في التنفس. بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابته إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الذي تسرب من أسطوانة بوتاجاز داخل منزله.
 
كما تلقى مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، إشارة من المستشفى النموذجى بوصول عبد الله صابر 19 عاما، مقيم في محافظة أسيوط، مصابا بغيبوبة تامة وجروح قطعية في الرأس وحالته غير مستقرة. وبانتقال رجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أن سيارة صدمته أثناء عبوره الطريق الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط، وجاري تحديدها وضبط سائقها.

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