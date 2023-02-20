اليوم السابع
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إحالة شخص للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله بمنشأة ناصر

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:00 ص
إحالة شخص للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله بمنشأة ناصر جريمة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى دائرة قسم منشأة ناصر. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حوله، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون. 
 
ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تنقيبه عن الآثار داخل مسكنه، وعثر بداخله على حفرة بعمق 10 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهة المتهم اعترف بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

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