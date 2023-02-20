اليوم السابع
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إحالة سيدة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب عبر السوشيال

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:34 ص
إحالة سيدة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب عبر السوشيال محكمة - أرشيفية
كتب ــ أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بالجيزة سيدة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب عبر صفحات السوشيال، وكان جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في وقت سابق حبس المتهمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمة، وكلفت رجال المباحث الجنائية ومباحث الإنترنت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية التصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإنشاء حساب إلكترونى على تطبيقى (إنستجرام – فيس بوك) عبر شبكة الإنترنت وبثها من خلالهما مقاطع فيديو خادشة للحياء العام بهدف زيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتها هاتف محمول "به مقاطع فيديو وصور" تؤكد نشاطها الآثم ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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