إجراء أول لستة قسطرة وأشعة تداخلية بمستشفى سوهاج الجامعى.. اعرف التفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج أنه استكمالاً لمسيرة التطوير بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بالمستشفى الجامعى، قامت وحدة الأشعة التداخلية بإجراء أول لستة قسطرة وأشعة تداخلية على جهاز الأشعة المحورية (السى آر إم) المتقدم والمزود بفحوصات الأنجيو لإجراء حالات القسطرة الشريانية والوريديه والتى تم تزويد الوحدة به مؤخراً صرح بذلك رئيس الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وحدة الأشعة التداخلية بها نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بإجراء القسطرة والتدخلات العلاجية المتقدمة بواسطة الأشعة التداخلية، والتى تمثل خدمة طبية جديدة بالمستشفى الجامعى كبديل عن العديد من الجراحات التقليدية.

وقال الدكتور مجدى أمين القاضى عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن وحدة الأشعة التداخلية تقدم عدداً من الخدمات الطبية

، منها خدمة مرضى الطوارئ والحوادث والنزيف بإجراء القسطرة الشريانية لنزيف الكلى والجهاز الهضمى، وتركيب قسطرة الغسيل الكلوى المستديمة (البيرمكاث)، وقسطرة التصريف المرارى لانسداد القنوات المرارية وبذل التجمعات والسوائل من البطن.

وأوضح الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أنه من الخدمات الطبية ايضاً داخل الوحدة إجراء القسطرة الشريانية والتردد الحرارى لأورام الكبد والأورام الليفية للرحم، علاج الآم العمود الفقرى بالحقن الموضع تركيب قسطره البورتكاث المستديمة لمرضى الأورام، وأخيرا أخذ العينات من الأورام والأنسجة المختلفة بالجسم.

وأضاف الدكتور محمد زاكى رئيس قسم الأشعة إنه قام بإجراء لسته العمليات كلاً من الدكتور محمد عز الدين عبدالشافى، مدرس واستشارى الأشعة التداخلية ونخبة من الأطباء فى القسم، لافتاً إلى أن الحالات شملت قسطرة شريانيه لحقن وصم شرايين الطحال لعلاج تضخم الطحال المتوحش، حقن وصم وحمة دموية وردية بعضلات الفخد، تركيب قسطرة تصريف بالتجويف البريتونى للبطن لتصريف تجمع دموى، تركيب قسطرة الغسيل الكلوى المستديمة (بيرميكاث) وأيضا قسطرة غسيل مؤقتة بالأوردة المركزية للرقبة.