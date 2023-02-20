اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 01:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تتهم روسيا بمنع موظفي الطاقة الذرية من العمل في محطة زابوريجيا

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:00 ص
أوكرانيا تتهم روسيا بمنع موظفي الطاقة الذرية من العمل في محطة زابوريجيا محطة زابوريجيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأحد، الجيش الروسي بمنع عملية تناوب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا النووية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" بحسب وصفها".

وأوضحت الوزارة في بيان - نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية - "ندين بشدة قيام الاتحاد الروسي بعرقلة تناوب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وأضاف البيان أن "روسيا تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، وتقوض معايير الأمان النووي والإشعاعي، كما تتجاهل تماما قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي طالب روسيا بسحب المعدات العسكرية والأفراد العسكريين من زابوريجيا على الفور" على حد وصف البيان.

وحذرت وزارة الخارجية الأوكرانية من أن "الإجراءات التي تقوم بها روسيا في المنشأة النووية الأوكرانية قد تؤدي إلى كارثة على نطاق لم تشهده أوروبا من قبل".

 


أوكرانيا

الطاقة الذرية

محطة زابوريجيا

روسيا

زابوريجيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة