أوقاف كفر الشيخ: "ملتقى فكرى" يومى خلال شهر رمضان الكريم في مسجد الفتح

كفر الشيخ - محمد سليمان

انتهت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ من الأعداد لملتقى الفكر الرمضانى الذى يعقد يومياً عقب صلاة التراويح، بمسجد الفتح بمدينة كفر الشيخ، والذى يحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر والأوقاف، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، في إطار استعدادات مديرية أوقاف كفر الشيخ، لشهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أستعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم بالملتقيات الفكرية، ودرس العصر، والمقارئ القرآنية، ومقارئ الجمهور، والمقارئ النموذجية والمنبر الثابت الذى يشترك فيه علماء الأزهر مع الأوقاف.

وشدد محمد يونس، مدير مديرية الاوقاف، على نظافة المساجد من حيث المبنى، من خلال حملات النظافة التى تقوم بها المديرية إستعداد للشهر الكريم، موجهاً مديرى الإدارات والمفتشين والائمة للقيام بواجبهم الدعوى إستعداد للشهر الكريم.