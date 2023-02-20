أمريكا تخصص 100 مليون دولار إضافية لمساعدة ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا

وقال بلينكن - خلال إشرافه على نقل المساعدات إلى قاعدة أنجرليك الأمريكية في تركيا حسبما أفادت قناة " الحرة " الأمريكية - إن أموال المساعدات ستكون متوفرة بشكل سريع.

وأضاف أن واشنطن سحبت هذه المساعدات والأموال من صندوق الطوارئ والهجرة وكذلك من صندوق المساعدات الإنسانية التابع لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات ستكون متوفرة بشكل سريع.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن قد أشاد أمس بعمل فرق الإنقاذ الأمريكية في المساعدة على الاستجابة للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، معربا عن شكره لهم، ومؤكدا عزم الولايات المتحدة على الاستمرار في تقديم المساعدة لتركيا وسوريا.