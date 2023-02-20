اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا تخصص 100 مليون دولار إضافية لمساعدة ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:00 ص
أمريكا تخصص 100 مليون دولار إضافية لمساعدة ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة قررت تخصيص 100 مليون دولار إضافية ، لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال بلينكن - خلال إشرافه على نقل المساعدات إلى قاعدة أنجرليك الأمريكية في تركيا حسبما أفادت قناة " الحرة " الأمريكية - إن أموال المساعدات ستكون متوفرة بشكل سريع.

وأضاف أن واشنطن سحبت هذه المساعدات والأموال من صندوق الطوارئ والهجرة وكذلك من صندوق المساعدات الإنسانية التابع لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرا إلى أن هذه المساعدات ستكون متوفرة بشكل سريع.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن قد أشاد أمس بعمل فرق الإنقاذ الأمريكية في المساعدة على الاستجابة للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، معربا عن شكره لهم، ومؤكدا عزم الولايات المتحدة على الاستمرار في تقديم المساعدة لتركيا وسوريا. 

 


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