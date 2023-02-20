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"ألسن عين شمس" تفتح باب الالتماسات لطلابها على نتيجة امتحانات التيرم الأول

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:20 م
"ألسن عين شمس" تفتح باب الالتماسات لطلابها على نتيجة امتحانات التيرم الأول جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات أمام الطلاب على نتيجة الفصل الدراسى الأول، وذلك حتى يوم الثلاثاء 28 فبراير الجارى، مناشدة الطلاب التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.
 
وأكدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، ضرورة التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لأنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.
 
وأشارت الكلية أن أخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الثلاثاء الموافق 28 / 2 / 203 وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.
 
يذكر أن أجازة منتصف العام بدأت من السبت 28 يناير 2023، وانتهت الخميس 9 فبراير 2023، وبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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