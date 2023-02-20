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أسوشيتدبرس: اعتراض 6542 سلاحا فى نقاط التفتيش بالمطارات الأمريكية خلال 2022

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:28 ص
أسوشيتدبرس: اعتراض 6542 سلاحا فى نقاط التفتيش بالمطارات الأمريكية خلال 2022 اعتراض آلاف الأسلحة فى المطارات الأمريكية
كتبت ـ ريم عبد الحميد

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قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن إدارة أمن النقل الأمريكية اعترضت على مدار العام الماضى 6542 سلاحا فى نقاط التفتيش بالمطارات فى مختلف أنحاء البلاد، وهذا الرقم الذى يعادل نحو 18 سلاحا يوميا، هو الأعلى على الإطلاق للأسلحة التي تم اعتراضها فى المطارات الأمريكية، ويثير المخاوف فى الوقت الذى يصبح فيه عدد أكبر من الأمريكيين مسلحين.

 وقال مدير إدارة أمن النقل ديفيد بيكوسكى، إن ما شهدوه فى نقاط التفتيش يعكس حقا ما يرونه فى المجتمع، وفى المجتمع هناك عدد أكبر من الناس يحملون أسلحة نارية فى الوقت الراهن.

وباستثناء عام 2020 الذى تفشى فيه وباء كورونا، فإن عدد الأسلحة التي تم اعتراضها فى نقاط التفتيش بالمطارات قد ارتفع كل عام منذ 2010. ولا يعتقد الخبراء أن هذا وباء من الخاطفين المحتملين، حيث زعم الجميع تقريبا أنهم نسوا أنهم يحملون سلاحا معهم، إلا أن الخبراء أكدوا الخطر، وحتى لو كان سلاحا واحدا فى يد خاطئة على متن طائرة أو فى أحد نقاط التفتيش.

 وتم اعتراض الأسلحة من بوربانج بولاية كاليفورنيا إلى بانجور بولاية ماين، إلا أن هذا الأمر حدث أكثر فى المطارات الأكبر فى المطارات حيث القوانين الأكثر تسامحا إزاء حمل القانون، وفقا للمسئولين.  وكانت المطارات العشرة التي شهدت أكثر اعتراضات للأسلحة فى 2022 فى دالاس وأوستن وهيوستن بولاية تكساس، وثلاث مطارات فى فلوريدا، وناشفيل  ووتينيسى وأتلانتا وفونيكس ودنيفر.

 ويقول بيكوسكى، إنه ليس متأكدا من أن ذريعة النسيان حقيقية دائما أو ما إذا كانت رد فعل طبيعى للإمساك بشخص يحمل سلاحا. ومع ذلك، فإنه يقول إنها مشكلة ينبغي أن تتوقف.

 

 

 


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