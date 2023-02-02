وفاة شاب ووالدته تلحق به حزنا عليه بعد دقائق فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية وفاة شاب يدعى خالد فتوحة الموظف بمستشفى الرمد بزفتى، إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء ذهابه إلى الصيدلية لشراء بعض الأدوية لتلحق به والدته بعد دقائق من وفاته حزنا عليه.



وأكد الأهالى، أن الراحل كان يعانى من وعكة صحية وأثناء الذهاب لشراء بعض الأدوية الخاصة بعلاج والدته وعلاجة سقط على الأرض مغشيا، وحاولت الأهالى إنقاذه ونقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسادت حالة من الحزن الشديد على أسرته وتحديدا والدته فور سماعها خبر وفاة نجلها الذى كان يرتبط بها ارتباطا شديدا، سقطت على الأرض وفارقت الحياة هى الأخرى بعد وفاته بدقائق حزنا عليه.



وأوضح هشام الشرقاوى أحد أصدقائه أن الفقيد كان يتمتع بحسن السمعة الطيبة والحب من الجميع وتحديدا زملائه وأصدقائه وأسرته حيث كان طيب الخلق وكان محبا للأعمال الخيرية فى المدينة.



وشيع أهالى مدينة زفتى جثمان المتوفين وخرجوا فى مشهد جنائزى مهيب بالدموع والدعاء وسط انهيار وبكاء الأهالى عقب اداء صلاة الجنازة عليهم ظهرا من مسجد عيد بمدينة زفتى ليتشح السواد بين الأهالى حزنا على الفقيد ووالدته.