اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 09:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يبحث مع نائب رئيس الأياتا تعزيز التعاون في مجال النقل الجوى

الخميس، 02 فبراير 2023 08:31 م
وزير الطيران يبحث مع نائب رئيس الأياتا تعزيز التعاون في مجال النقل الجوى جانب من اللقاء
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
التقى الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى ” أياتا ” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تناول اللقاء الذي حضره محمد لطفى المدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا بالأياتا سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة ومنظمة الأياتا.
 
وخلال اللقاء ثمَّن وزير الطيران المدنى الجهود التى يقوم بها الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى دعم قطاع الطيران وتطويره بشكل دائم ومستمر،  مؤكدا أن هذا اللقاء يدعم التعاون الوثيق بين وزارة الطيران المدنى والإتحاد الدولى للنقل الجوى وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفنى بين شركات الطيران العالمية والاستفادة من خبرات الأياتا فى خدمة المسافرين حول العالم.
 
وخلال اللقاء تم استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الطيران المدنى فى مصر والمنطقة فى ضوء التحديات التى تشهدها صناعة الطيران وانعكاساتها السلبية على حركة الطيران العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية المتعلقة بقطاع النقل الجوى وبخاصة مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات.
 
ومن جانبه أشاد كامل العوضى نائب رئيس الأياتا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باللقاء المثمر مع وزير الطيران المدنى، مشيرا إلى أن ما شهده قطاع النقل الجوى المصرى من إنجازات وتطور كبير ومواصلة مشروعات التحديث يؤكد أن منظومة الطيران فى مصر تسير بخطى ثابتة وقوية فى الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور وتحقيق انطلاقة كبيرة، مؤكدا أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث قطاع الطيران المصرى فى مختلف الأنشطة.
IMG-20230202-WA0021 (1)
 
IMG-20230202-WA0022 (1)
 
IMG-20230202-WA0023
 
IMG-20230202-WA0022
 
IMG-20230202-WA0021
 
 
 
 
 

وزير الطيران المدني

الإتحاد الدولي للنقل الجوي

نائب رئيس الأياتا للشرق الأوسط وإفريقيا

صناعة الطيران

المطارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة