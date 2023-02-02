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وزير الرى: تأهيل 4466 كيلو متر من الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الخميس، 02 فبراير 2023 10:10 ص
وزير الرى: تأهيل 4466 كيلو متر من الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات تأهيل الترع ضمن حياة كريمة
كتبت أسماء نصار

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تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى يستعرض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، وموقف تدبير أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

قال سويلم أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى فى العيش الكريم فى 54 مركزا فى نطاق 20 محافظة، مضيفًا أن الوزارة تشارك بشكل محورى فى أعمال المبادرة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وتدبير أراضى من منافع الرى لتنفيذ مشروعات خدمية عليها.

وأوضح أنه تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4466 كيلومتر بمراكز حياه كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى 2951 كيلومتر، وجارى العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1515 كيلومتر، كما يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة.

كما قامت الوزارة بتدبير 134 قطعة من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز 248 ألف متر مربع بمحافظات “سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية”، وذلك لإقامة 149 مشروعا خدميا فى إطار المبادرة مثل “مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية”، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحى النصيب الأكبر من الأراضى المتوفرة ب 52 قطعة أرض تلاها المواقف النموذجية (16 قطعة)، مراكز الشباب (14 قطعة)، المراكز الطبية (10 قطع)، الأسواق الحضرية (9 قطع)، المدارس (7 قطع)، وحدات الإسعاف (5 قطع)، الوحدات البيطرية (4 قطع)، ملاعب (4 قطع).

 

مشروعات تأهيل الترع ضمن حياة كريمة
مشروعات تأهيل الترع ضمن حياة كريمة

 


حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

وزارة الرى

الترع تاهيل الترع



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