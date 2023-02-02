هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2778 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 19343 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 6691 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة.