نيابة الرمل ثان تجدد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأوراق الرسمية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة ثان الرمل بالإسكندرية تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأوراق والمستندات الرسمية للعديد من الجهات الحكومية واستخدام اختام مزورة بمقابل مادى .

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات والمستندات المرورية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية ،

ويقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثانى ترويجها على عملائهم مُتخذان من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور وأمكن ضبطهما ، بالشقة المشار إليها وعُثر بداخلها على (134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة – 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية – 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية – 2 طابعة – جهاز لاب توب – فلاشة تحوى العديد من المحررات المزورة) ،

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.