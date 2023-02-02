نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. اعرف موعد إعلانها

الشرقية إيمان مهنى

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية .. ينتظرها الكثير من طلاب وأولياء الأمور بمحافظة الشرقية ، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية الأسبوع المقبل ، حيث أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استمرار اعمال تصحيح كراسات اجابات الشهادة الإعدادية.

اوضح لـ " اليوم السابع"، انه من المتوقع إنتهاء اعمال التصحيح خلال الايام المقبلة و بدء رصد الدرجات ، وإعلان النتيجة يوم الاربعاء من الاسبوع المقبل، فور اعتمادها من المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ، 137 ألف و250 طالب وطالبة موزعين علي 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و 8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .