مصرع شاب وإصابة أخر فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه بينما أصيب شخص آخر اليوم، الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالقرب من قرية سحالى التابعة لمركز أبو حمص.

وأسفر الحادث عن مصرع "عماد .ع.ع"، 15 عاما مقيم في مركز أبو حمص وإصابة "محمد .و.ج " 35 عاما مصاب بنزيف داخلى واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق، وتم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزى، وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع أخرى نقل على طريق الضبعة بمركز وادي النطرون بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وملاكى بطريق الضبعة وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.