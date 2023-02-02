محافظ الدقهلية يطلع على تقرير إزالة التعديات والبناء المخالف ببعض المراكز

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وحي غرب المنصورة والمطرية وشربين ودكرنس وطلخا لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف

حيث شهد مركز و مدينة المنصورة ، متابعة تنفيذ ازالة وفك شده خشبيه وحديد اعمده ثالث علوى على مساحه 120 متر مربع بقريه تلبانه التابعه للوحده المحليه بكوم الدربى ، ازاله تعدى على ارض اصلاح زراعى على مساحه 120متر بالقريه ، ومتابعه أعمال فك شدة خشبية عبارة عن سقف وأعمدة الدور الثاني العلوي لمبني بحوض بن زيد بالمنصورة سبق وان تم ايقافه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة

وفي نطاق حي غرب المنصورة، تم متابعة تنفيذ ايقاف أعمال تحويل شقة من سكنى لإدارى بمنطقة شارع العبور حيث تم إيقاف أعمال الشدة الخشبيه للدور التاسع علوى بمنطقة أرض الطوبجى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة

وفي مركز ومدينة المطرية قال السيد، تم متابعة تنفيذ اعمال ايقاف حاله بناء بدون ترخيص بصب سقف دور اول علوي بمدينه المطربة منطقه الجسر الواقي، حيث تم ايقاف الاعمال ومصادره مواد البناء و الخلاطه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، وتم متابعة تنفيذ إزالة تعدي على أرض زراعية المخالف علي مساحة 150 متر مربع ، بعمل بلوك من الطوب الابيض بقريه الضهير بالعصافره وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة

وفي مركز ومدينة شربين، تم متابعة أعمال تنفيذ إزاله سمل خرساني ومغسلة أقيما بالمخالفة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحصص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي مركز ومدينة دكرنس، تم متابعة تنفيذ ازاله سور بالبناء المخالف استجابة لشكوي المواطنين وتم فتح الشارع للماره وإتخاء كافة الإجراءات القانونيه والاداريه حيال المخالفة

وفي مركز ومدينة طلخا، تم التصدي لاحدي حالات التعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص حيث تم استدعاء معدات رئاسة المركز وتمت ازالة الاعمال فورا وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفة

وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ، وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة