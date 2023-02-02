اليوم السابع
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الخميس، 02 فبراير 2023 01:35 م
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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 فرش حشيش فى قنا

الخميس، 02 فبراير 2023 01:25 م
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 20 فرش حشيش فى قنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط تاجر مخدرات بجوزته 20 فرش حشيش، فى حملة أمنية بمركز فرشوط شمالى محافظة قنا.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد حملة أمنية لمكافحة المخدرات بقنا، تفيد ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتبين أن الحملة تمكنت من ضبط رمضان.ا، تاجر مخدرات، بحوزته 20 فرش حشيش، قبل توزيعها على عملائه، بمركز فرشوط شمالى محافظة قنا.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


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