سقوط عاطل بحوزته 4 كيلو حشيش وهيروين قبل ترويجها بالقناطر الخيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، سبق اتهامه بقضية مخدرات، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة باسوس دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط "أ ع ع"، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، مقيم دائرة المركز، وبحوزته 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، وعدد من الذخائر التي تستخدم على السلاح الناري، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.