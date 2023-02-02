رئيس الحكومة الإسبانية: 800 مليون يورو تمويل جديد لمشروعات مشتركة بالمغرب

فاطمة شوقى

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون يورو لمشاريع مشتركة في المغرب.

وقال سانشيز، خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني الذي يعقد بالرباط ، إن هذه المشاريع ستنفذها شركات إسبانية في المغرب، مؤكدا أن إسبانيا والمغرب يتقاسمان الطموح للمضي قدما نحو هذه المرحلة الجديدة، من خلال 24 اتفاقية التي سيتم توقيعها بين البلدين.

وأضاف أن هذه العلاقات تصب في مصلحة المغرب وإسبانيا ، و في مصلحة أوروبا، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

و أشار سانشيز إلى أن إسبانيا هي ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، مشيدا بمستوى المبادلات التجارية بين البلدين .

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني الذي نظم على هامش الاجتماع ال12 رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، برئاسة رئيسا الحكومة فى البلدين بمبادرة من الاتحاد العام للمشروعات فى المغرب والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المشروعات، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني.

ويعتبر هذا المنتدى الأول منذ 8 سنوات ، والذى فيه اتفق كلا الزعيمين على مواصلة تعزيز العلاقة بين البلدين، ووصف سانشيز الاجتماع رفيع المستوى بين مدريد والرباط بأنه "توطيد" للعلاقات الثنائية.

وبحسب الجانب المغربي ، أشاد محمد السادس "بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة من الرابطة الثنائية ، في إطار التشاور والثقة والاحترام المتبادل ، منذ الاجتماع الذي عقد في 7 أبريل 2022" بين الزعيمين. .