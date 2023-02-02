جرارات جديدة على قضبان السكة الحديد.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

جددت هيئة السكة الحديد عددا كبيرا من جرارات القطارات، سواء من خلال التعاقد على جرارات جديدة أو صيانة الجرارات العاملة على خطوط السكة الحديد، وفى النقاط التالية نعرض أهم الأعمال التى قامت بها الهيئة لتجديد الجرارات..

1. وصول أول جرار أمريكى جديد إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار امريكى.

2. تم تدعيم السكة الحديد بـ260 جرارا جديداً.

3. تم تحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالى.

4. الـ 100 جرار الجديدة تكلفتها 247.3 مليون يورو شاملة الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة وبدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبى.

5. تم تشغيل الجرارات الجديدة على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة .

6. تم الانتهاء من إعادة تأهيل 60 جرارا منها 54 جرار جنرال إليكتريك + 6 جرارات PRL .

7. سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة فى قطارات البضائع.

وتشهد السكة الحديد خطة تطوير كبيرة تنفذها وزارة النقل تم تنفيذ جزء منها، ويتم استكمال الباقى، بإجمالى 90 مشروعا بإجمالى تكلفة 225 مليار جنيه وبمشاركة 88 شركة قطاع خاص وحجم العمالة المشاركة فى تنفيذ تلك المشروعات يبلغ 50 ألف عامل.

ويتم إنشاء خطوط سكة حديد جديدة وهى (خط المناشى / 6 أكتوبر بطول 70 كم – خط الروبيكى / العاشر / بلبيس بطول 50 كم ) وتطوير ورش السكك الحديدية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة ( GE – PRL – TMH - TALGO ) وإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وازدواج وتطوير خطوط سكة حديد هى "خط طنطا / المنصورة / دمياط – خط قليوب / منوف / طنطا – خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق – خط طنطا / زفتى / ميت غمر / الزقازيق – خط شربين / كفر الشيخ / قلين / دسوق / دمنهور".