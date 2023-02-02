تعمل إيه لو تاجر رفع الأسعار عليك؟ الجيزة تكشف طرق الإبلاغ عن الاحتكار

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة حملاتها الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز، لضبط الأسواق ومحاربة الغش والاحتكار بكل صوره والتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والاشتراطات الصحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى مغالاة فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتس آب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين فى شن حملات على المحال والمخابز والبدالين التموينين والتعامل الحازم حيال المخالفات، والمرور الميدانى على المعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة وبنسب التخفيضات المعلنة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشى التموين بالمرور اليومى على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار السلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى، لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.