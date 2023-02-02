تعليم الغربية: تنظيم قافلة مجانية لمعرض الكتاب تضمن 300 طالب من المتميزين

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بمحافظة الغربية، شهدوا إطلاق مبادرة "أنت الحياة"، والتي تتم بقريتي فرسيس ونهطاي التابعتين لمركز زفتى، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، محمد فتوح مدير إدارة الأمن بالمديرية، جيهان مصطفى مدير عام الإدارة التعليمية بزفتى.

تضمنت المبادرة العديد من الفعاليات التي تمت وسط إقبالاً جماهيرياً وطلابياً متميزاً، ففي مدرسة الشهيد طلبة السايح، تم تنفيذ الملتقى التوظيفي لوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية، حيث تم التعاقد مع حوالي 300 خريج، كما تم تفعيل قاعة للاستكتاب داخل المدرسة، بالإضافة إلى تشغيل قاعات تابعة للمجلس القومي للمرأة عدد 8 قاعات (حرفي) 5 قاعات (توعوي)، وكذلك فعالية صندوق مكافحة الإدمان. وتواجد جمعية سلامة قلبك، بحضور الدكتور علاء الغمراوي، الذي أجرى الكشف على الاطفال باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، للاطمئنان على صحة أطفال القرية والقرى التابعة.

كما شهدت مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، عدداً من الفعاليات، منها معرض الكتاب، مسرح وزارة الثقافة، ورش حكى للأطفال، وورش الحرف اليدوية.

الجدير بالذكر أن فعاليات مبادرة "أنت الحياة" والتي بدأت امس، ستستمر حتى يوم الاثنين السادس من فبراير الحالي، وتتميز المبادرة بتنوع أنشطتها يومياً، حيث ستشهد الفعاليات تواجد الجامعة البريطانية والتي ستقدم ندوات للمعلمين والأخصائيين النفسيين العاملين على الطلاب المدمجين، كما ستتضمن الفعاليات أيضاً عيادة لطب الأسنان لخدمة أبناء قرى زفتى.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.