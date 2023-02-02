تعليم الجيزة: 35 جنيها رسوم التظلم للمادة الواحدة بنتيجة الشهادة الإعدادية

كتبت - مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، رسوم التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023، موضحة أنه يتم تحصيل رسوم اطلاع 35 جنيها من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.

وأكدت المديرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فتح باب التظلمات فى الشهادة الإعدادية اعتبارا من يوم الأحد القادم، ولمدة 15 يوما، مشيرة أن تقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس.

وأشارت أن نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023 ستكون متاحة فى المدارس لجميع الطلاب ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 2 فبراير.

ونوهت المديرية، أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومى من خلال الدخول على الرابط التالى:

http://gizaresult.com/

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

فى المركز الأول (الدقي)، الثانى (الهرم)، الثالث (جنوب الجيزة)، الرابع (الوراق)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر (6 أكتوبر)، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين)، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية)، السابع عشر (كرداسة)، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبو النمرس)، العشرون (الواحات البحرية).

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100% للمكفوفين.