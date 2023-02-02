"تسلا" تخسر 140 مليون دولار من استثماراتها فى البتكوين خلال 2022

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت بيانات رسمية أن شركة تسلا للسيارات الكهربائية خسرت ما يعادل 140 مليون دولار من استثماراتها فى عملة البتكوين الرقمية خلال العام الماضى، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وصرحت شركة السيارات الكهربائية للسلطات بأنها خسرت إجمالى 204 ملايين دولار فى البيتكوين، وإن كانت استرجعت 64 مليون دولار منها.

وكانت تسلا استثمرت 1.5 مليار دولار فى البيتكوين فى 2021. وقال الرئيس التنفيذى للشركة إيلون ماسك إنها ستقبل العملة الرقمية فى عمليات الدفع، ولكن تغير الموقف بعد أسابيع، إذ باعت تسلا أغلب ما كان لديها من البيتكوين، وتحتفظ حاليا بما يعادل قيمة 184 مليون دولار منها.

وفقا للتقرير، كان ايلون ماسك من بين الشخصيات المرموقة التى شجعت على التعامل بالعملة الرقمية، وساهمت تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعى فى تنشيط تجارتها.

وأدى شراء تسلا للعملة الرقمية فى فبراير 2021 إلى ارتفاع قيمتها بنسبة 25 فى المئة، لتصل إلى 84 ألف دولار، وكان وقتها رقما قياسيا، وعاودت قيمتها الارتفاع فى مارس 2021، عندما صرح ماسك بأن تسلا ستقبل من زبائنها شراء السيارات بالبيتكوين.

سمح القرار للناس فى الولايات المتحدة بضمان طلبيات بإيداع ما يعادل 100 دولار من البيتكوين، ولكن قيمة العملة الرقمية انخفضت بعدها بشهرين بنسبة 10 فى المئة، عندما تراجعت الشركة عن خطتها بسبب قلق بشأن التغير المناخي.

وتقدر وزارة الخزانة البريطانية أن استهلاك البيتكوين من الطاقة على المستوى العالمى يعادل نسبة 39 فى المئة من استهلاك بريطانيا وهناك من يرى أن النسبة أعلى من ذلك.

وارتفع سعرها إلى 70 ألف دولار فى نوفمبر 2022، قبل أن ينهار بنسبة 50 فى المئة، عندما قررت تسلا التخلص من أغلب ما لديها من البيتكوين.