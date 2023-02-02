تحصين الماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر عن تشكيل لجنة من رجال الطب البيطرى لفحص الماشية فى سوق الحبيل للمواشى بالأقصر، تزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى بيان اليوم، أنه استمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، وذلك كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، فقد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل.

وأوضح مدير الطب البيطرى بالأقصر أنه قامت اللجنة بعمل تقصى وبائى نشط لمعرفة الوضع الوبائى بالسوق، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، تزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، وتوعيتهم بخطورة هذا المرض الوبائي وما يسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب تعريفهم بأعراض المرض على الحيوانات المصابة وطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تكثيف لجان التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



بيطرى الأقصر تفحص الماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام



تحصين الماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بسوق الحبيل



حملات تحصين المواشي ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام



لجنة بيطرى الأقصر لفحص المواشي بسوق الحبيل