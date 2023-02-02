بعد ارتفاع أسهم "ميتا" 15%.. "BBC": ربع سكان العالم يستخدمون فيس بوك

كتبت: نهال أبو السعود

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن عدد الأشخاص الذين يستخدمون فيس بوك يوميا وصل إلى متوسط بلغ 2 مليار شخص -ما يعادل ربع سكان العالم، وهو ما اثار نوع من التفاؤل الجديد بشان الشركة التى واجهت الفترة الماضية أزمات وتراجع مبيعات الإعلانات.

ارتفعت الأسهم فى الشركة الأم Meta بأكثر من 15% فى تعاملات امس الاربعاء ما بعد ساعات العمل حيث أعلن رئيسها مارك زوكربيرج أن عام 2023 هو "عام الكفاءة"، وقال أنه كان يركز على خفض التكاليف.

قال زوكربيرج: "نحن فى بيئة مختلفة الآن"، مشيرًا إلى انخفاض إيرادات الشركة فى عام 2022 لأول مرة فى تاريخها بعد سنوات من النمو، وأضاف: "لا نتوقع أن يستمر ذلك، لكننى لا أعتقد أيضًا أنه سيعود إلى ما كان عليه من قبل."

أعلنت ميتا، التى تمتلك أيضًا واتس اب وانستجرام إعادة هيكلة كبيرة العام الماضى، بما فى ذلك تقليص مساحة المكاتب وإلغاء 11 ألف وظيفة أو حوالى 13 % من الموظفين، وقالت الشركة أن تلك التحركات كلفتها 4.6 مليار دولار العام الماضى - مما أدى إلى انخفاض أرباحها، التى تم تخفيضها إلى النصف تقريبًا. وما زالت تحقق لها أرباحًا تبلغ 23.2 مليار دولار لهذا العام.

قال زوكربيرج: "كان عام 2022 عامًا مليئًا بالتحديات، لكننى أعتقد أننا أنهيناها بعد أن أحرزنا تقدمًا جيدًا"، وأضاف أن هذه الجهود بدأت تؤتى ثمارها، وبدأت دولارات الإعلانات فى العودة بعد الخدمات الجديدة ومنها ال reels.

من جانبهم، استغل المستثمرون توقعات الشركة بتكاليف أقل ومبيعات أقوى مما كان متوقعا فى الأشهر المقبلة، مما ساعد على ارتفاع الأسهم، وقالت الشركة أيضًا إنها ستنفق 40 مليار دولار إضافية لإعادة شراء الأسهم، التى انخفضت بشكل حاد العام الماضى وسط شكوك المستثمرين بشأن اتجاه الشركة.