اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 فبراير 2023 11:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بعد ارتفاع أسهم "ميتا" 15%.. "BBC": ربع سكان العالم يستخدمون فيس بوك

الخميس، 02 فبراير 2023 10:44 ص
بعد ارتفاع أسهم "ميتا" 15%.. "BBC": ربع سكان العالم يستخدمون فيس بوك فيس بوك
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن عدد الأشخاص الذين يستخدمون فيس بوك يوميا وصل إلى متوسط بلغ 2 مليار شخص -ما يعادل ربع سكان العالم، وهو ما اثار نوع من التفاؤل الجديد بشان الشركة التى واجهت الفترة الماضية أزمات وتراجع مبيعات الإعلانات.

 

ارتفعت الأسهم فى الشركة الأم Meta بأكثر من 15% فى تعاملات امس الاربعاء ما بعد ساعات العمل حيث أعلن رئيسها مارك زوكربيرج أن عام 2023 هو "عام الكفاءة"، وقال أنه كان يركز على خفض التكاليف.

 

قال زوكربيرج: "نحن فى بيئة مختلفة الآن"، مشيرًا إلى انخفاض إيرادات الشركة فى عام 2022 لأول مرة فى تاريخها بعد سنوات من النمو، وأضاف: "لا نتوقع أن يستمر ذلك، لكننى لا أعتقد أيضًا أنه سيعود إلى ما كان عليه من قبل."

 

أعلنت ميتا، التى تمتلك أيضًا واتس اب وانستجرام إعادة هيكلة كبيرة العام الماضى، بما فى ذلك تقليص مساحة المكاتب وإلغاء 11 ألف وظيفة أو حوالى 13 % من الموظفين، وقالت الشركة أن تلك التحركات كلفتها 4.6 مليار دولار العام الماضى - مما أدى إلى انخفاض أرباحها، التى تم تخفيضها إلى النصف تقريبًا. وما زالت تحقق لها أرباحًا تبلغ 23.2 مليار دولار لهذا العام.

 

قال زوكربيرج: "كان عام 2022 عامًا مليئًا بالتحديات، لكننى أعتقد أننا أنهيناها بعد أن أحرزنا تقدمًا جيدًا"، وأضاف أن هذه الجهود بدأت تؤتى ثمارها، وبدأت دولارات الإعلانات فى العودة بعد الخدمات الجديدة ومنها ال reels.

 

من جانبهم، استغل المستثمرون توقعات الشركة بتكاليف أقل ومبيعات أقوى مما كان متوقعا فى الأشهر المقبلة، مما ساعد على ارتفاع الأسهم، وقالت الشركة أيضًا إنها ستنفق 40 مليار دولار إضافية لإعادة شراء الأسهم، التى انخفضت بشكل حاد العام الماضى وسط شكوك المستثمرين بشأن اتجاه الشركة.


ميتا

فيس بوك

مارك زوكربيرج

facebook

انستجرام

واتس اب

اخبار أمريكا



الموضوعات المتعلقة

بسبب عقود الإيجار .. فيس بوك ومايكروسوفت تخليان بعض مكاتبهما

الإثنين، 16 يناير 2023 10:00 م

ضبط شخص يروج عن تجارته فى النقد الأجنبى على "فيس بوك"

الخميس، 12 يناير 2023 01:29 م

شركات التكنولوجيا ترفع شعار "تسريح العاملين" فى ظل الأزمة الاقتصادية.. "أمازون" أحدث المنضمين بالإعلان عن إنهاء 18 ألف وظيفة.. الخطوة جاءت بعد تخلى فيس بوك عن 11 ألفا من موظفيها وإلغاء آلاف الوظائف بـ"تويتر"

الجمعة، 06 يناير 2023 02:00 ص

صفحة اليوم السابع على فيس بوك تتخطى 27 مليون متابع

الخميس، 29 ديسمبر 2022 06:25 ص

ميتا تزيل 23 مليون منشور مخالف على فيس بوك وانستجرام خلال شهر واحد

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة