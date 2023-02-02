بدء تجهيز كرتونة رمضان استعدادا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى الغربية

الغربية محمد طارق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية أنها بدأت تجهيز وتعبئة كراتين رمضان، وذلك مع بداية شهر رجب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وهو ما يساعد فى توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان بوقت كافٍ على أهالى القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه بدءا من الآن واستعداداً لشهر رمضان المعظم تم البدء فى اختيار الأصناف المقرر إضافتها فى الكرتونة والكميات، حيث تهدف إلى توفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى 15 يوما فى رمضان، مشيرأ إلى أن هذا العام تسعى المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر التى يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات الأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة.

وقال شعبان إن كرتونة رمضان التي توزعها الجمعية هذا العام وزن 12 كيلو تحتوى على ( 2 كيلو أرز – 3 كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450 جرام سمنة – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى¼ كيلو)، ووزن 20 كيلو جرام تحتوى على (5كيلو أرز – 5كيلو مكرونه – 5كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنه كيلو و450جرام – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى ¼ كيلو)، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان.