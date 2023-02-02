"باتيلى" يبحث مع المنفى سبل الخروج من الجمود السياسى فى ليبيا

كتب: أحمد جمعة

بحث المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الخميس، سبل إيجاد مخرج من حالة الجمود السياسى فى إطار المشاورات المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين، مشيرا إلى أنه أطلع المنفى على مشاوراته فى الجزائر وبرازفيل والرباط، بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر "تويتر".

أشاد "باتيلى" بجهود رئيس المجلس الرئاسي الليبى الذى أظهر التزامه الوطنى بالاستجابة لنداء الشعب الليبى لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد، داعيا كل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطنى.

من جهته، عرض "المنفى" نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين، حيث تم الاتفاق على ضرورة أن يرتقى القادة الليبيون إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطنى ينهى الجمود السياسى، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة خلال العام الجارى.