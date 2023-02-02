النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس لانتهاك اتفاقيات دولية

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الخميس، طرد 4 دبلوماسيين روس لتصرفهم بطريقة تتعارض مع الاتفاقات الدولية، ولم تذكر مزيداً من التفاصيل، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية إن اثنين من الدبلوماسيين الأربعة أُعلنا شخصيتين غير مرغوب فيهما وصدرت أوامر لهما بمغادرة البلاد بحلول الثامن من فبراير الجارى بحد أقصى، ويعمل الاثنان في السفارة الروسية لدى النمسا، بينما يخدم الآخران فى البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بفيينا.

وأضافت الوزارة: "دبلوماسيان في السفارة الروسية تصرفا بطريقة لا تتفق مع وضعهما الدبلوماسى. لذلك أُعلنا شخصين غير مرحب بهما وفقاً للمادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأشارت إلى أن الاثنين العاملين في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تصرفا بطريقة تتعارض مع اتفاقية الدولة المضيفة بين الأمم المتحدة والنمسا.

ولم تذكر الوزارة بالتحديد ما فعله الدبلوماسيون، ورفضت متحدثة باسم الوزارة التعليق.