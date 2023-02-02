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الكاتبة اللبنانية مريم هرموش ضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

الخميس، 02 فبراير 2023 11:24 م
الكاتبة اللبنانية مريم هرموش ضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة مناقشة رواية "ذلك الغريب " للكاتبة اللبنانية مريم هرموش وذلك يوم الاربعاء 22 فبراير .

تعد رواية ذلك الغريب هي ثالث تجربة روائية للكاتبة مريم هرموش ، وقامت الكاتبة بطرح إشكالية الغربة بمختلف ظلالها وبمنتهي الألم دون عبارات وشعارات رنانة، إلى أن أوصلتنا إلى حقيقة أكثر ألماً وهي (أن غربة الروح أكثر وجعًا من غربة المكان) .

وتعد مريم هرموش، روائية لبنانية تقيم في مصر، عضو اتحاد كتاب مصر، صدر لها العديد من المؤلفات، من بينها كتاب «هرتلات نسائية»، بالإضافة إلى روايات: «شىء مني، أكبر من عشق، وذلك الغريب»، ويناقش اللقاء مناقشة الدكتور طارق منصور - وكيل كليه الأداب عين شمس والناقد  شوقي بدر يوسف والروائي والفنان التشكيلي احمد الجنايني رئيس أتيليه الإسكندرية يدير اللقاء الكاتب الصحفي مصطفي عبدالله





 


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