الكاتبة اللبنانية مريم هرموش ضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة الدكتورة إيناس دياب التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة مناقشة رواية "ذلك الغريب " للكاتبة اللبنانية مريم هرموش وذلك يوم الاربعاء 22 فبراير .



تعد رواية ذلك الغريب هي ثالث تجربة روائية للكاتبة مريم هرموش ، وقامت الكاتبة بطرح إشكالية الغربة بمختلف ظلالها وبمنتهي الألم دون عبارات وشعارات رنانة، إلى أن أوصلتنا إلى حقيقة أكثر ألماً وهي (أن غربة الروح أكثر وجعًا من غربة المكان) .



وتعد مريم هرموش، روائية لبنانية تقيم في مصر، عضو اتحاد كتاب مصر، صدر لها العديد من المؤلفات، من بينها كتاب «هرتلات نسائية»، بالإضافة إلى روايات: «شىء مني، أكبر من عشق، وذلك الغريب»، ويناقش اللقاء مناقشة الدكتور طارق منصور - وكيل كليه الأداب عين شمس والناقد شوقي بدر يوسف والروائي والفنان التشكيلي احمد الجنايني رئيس أتيليه الإسكندرية يدير اللقاء الكاتب الصحفي مصطفي عبدالله











